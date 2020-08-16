هل تخوض شيرين عبد الوهاب تجربة السينما من جديد؟

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تفكّر جدّيًا في تقديم فيلم سينمائي من بطولتها، بعد أكثر من 17 عامًا على مشاركتها في فيلم “ميدو مشاكل” إلى جانب الفنان المصري أحمد حلمي.
وأفادت مصادر صحفية أن شيرين تلقت منذ فترة قصيرة عرضًا لتقديم فيلم سينمائي بعنوان “السندريلا” وتقوم حاليًا بقراءة السيناريو الخاص به.
الفيلم من تأليف أمير طعيمه وإخراج محمد شاكر خضير وقد أعربت شيرين عبد الوهاب عن رغبة واضحة في تقديمه لكنها لم تعطي موافقتها النهائية بعد.
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