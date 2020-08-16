نجلاء بدر تلفت الأنظار بطلة مختلفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الأحد 2020/8/16 11:24 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/8/16 11:24 ص بتوقيت أبوظبي

لفتت الفنانة نجلاء بدر، أنظار مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بنشرها فيديو عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام".

الفيديو أظهر ملامح "نيولوك", حيث ظهرت بتسريحة جديدة ولون شعر مختلف. الفنانة المصرية نجلاء بدر خاضت ماراثون رمضان الدرامي الماضي، ببطولة مسلسلين، "الفتوة" أمام ياسر جلال و"البرنس" مع الفنان محمد رمضان، ونجحت خلال العملين في تقديم أداء مميز.



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