نادين نجيم تنشر صورة مؤلمة وتتحدث عن "الوجع المشترك"

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أول صورة لها من داخل المستشفى، بعد تعرضها لإصابة في وجهها إثر انفجار مرفأ بيروت القريب من منزلها بالعاصمة اللبنانية.

وأظهرت الصورة، التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام"، تأثرها الشدديد بالحادث،إذ ظهرت بوضوح الكدمات على وجهها، مع وجود جروح في منطقة الجبهة وضمادة على الأنف.

وظهرت"نادين" في الصورة مع طفليها من داخل المستشفى وكتبت قائلة: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية، أنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية.. بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع".

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وأضافت: "مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت أحسن و رح اضهر من المشفى بكرا، بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي.. ومن قلبي سلام لبيروت".

كانت نادين نجيم كشفت عن إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، حيث كانت تتواجد وقتها في منزلها القريب من المرفأ، وأثناء تصويرها للحريق الذي نشب في البداية، وقع الانفجار المروع فصرخت ووقع الهاتف المحمول من يدها وتناثر الزجاج في كل مكان حولها.