عيضة المنهالي عاشق بـ"الشوق" ويشكو من "طول الحجر"

بأسلوب غنائي موسيقي مختلف، وكلمات تحمل فكرة وموضوعا جديدا على الساحة الفنية، أطلق "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي من ألحانه وغنائه أغنية جديدة حملت عنوان الشوق (الحجر)، محققاً أكثر من مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى بعد عرضها في قناته الرسمية باليوتيوب، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد المسافري.

ويقول في مطلعها:

الشوق شوّق شوق و شوق

والحجر طوّل وزودها

حسبي على الحجر كنّه طوق

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والناس بالغـصب يوّدها

في الحجر كن النفس مخنوق

وعيشة لياليِه سوّدهٌـا





وأكد المنهالي أنه سعيد بالفكرة الجديدة التي تربط بين العشق والاشتياق وضيق الحجر الذي تعيشه الكرة الأرضية هذه الأيام، موضحاً أنه تشجّع على تسجيلها وطرحها سريعاً لأنها تتضمن روحاً متميزة في الكلمة واللحن، حيث قام بتسجيل الأغنية في استوديو الوطن في دبي، بعد أن قام بتوزيع الأغنية الموزع ميثم علاء الدين، مجدداً تعاونه وثقته بمهندس الصوت ماجد صالح في عملية المكس والماسترنج.

"صوت الإمارات" طرح الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" من خلال فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية أثناء الغناء، إلى جانب جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.