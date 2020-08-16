شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. عرض خاص لفيلم "توأم روحى" للفنان حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم صناع فيلم "توأم روحى" للنجم حسن الرداد عرض خاص يوم الأربعاء المقبل، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور جميع أبطال وصناع الفيلم، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 19 أغسطس الجارى، وقد طرحت الأغنية الدعائية للفيلم أمس الجمعة لوائل جسار على يوتيوب.

وكانت الجهة المنتجة طرحت البرومو الخاص به والذى حاز على إعجاب الكثيرين، حيث يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.

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وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ فترة بعد 3 أشهر من الاغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25 % فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50 % جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم .