وفاة «الفك المفترس» عن 71 عاما

رنا صلاح الدين - أعلن نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، عن وفاة مدافعه الأسبق توم فورسايث، عن عمر ناهز 71 عاما.

فورسايث الملقب باسم "الفك المفترس" كان قد انضم إلى صفوف رينجرز قادما من فريق مذرويل في عام 1972 وتألق مع العملاق الاسكتلندي.

فورسايث شارك في 326 مباراة مع رينجرز خلال عشرة أعوام، وفاز خلال هذه الفترة بلقب الدوري المحلي الممتاز ثلاث مرات وكأس اسكتلندا أربع مرات.

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توم فورسايث

نادي رينجرز عبر عبر حسابه ارسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "الكل هنا حزين لوفاة لاعبنا السابق توم فورسايث.. أحر التعازي لكل أفراد أسرته في هذا الوقت العصيب".

يشار إلى أن فورسايث خاض 22 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، وشارك في نهائيات كأس العالم عام 1978.

توم فورسايث