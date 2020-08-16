جيما أتكينسون: صديقاتي لقبنني بـ”البدينة” في مراهقتي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الممثلة والعارضة البريطانية جيما أتكينسون أنها تعرضت للتنمر في سنوات مراهقتها، وكان زملاؤها يطلقون عليها لقب «البدينة».

وأوضحت أتكينسون (البالغة 35 عاماً) أنها عانت كثيراً في سن الـ15 من تنمر زملائها عليها، وجرحهم مشاعرها رغم أنها كانت قد احترفت التمثيل في مسلسل Hollyoaks الشهير، مشيرة إلى أنها نصحت أحد معجبيها ألا يطلق على ابنته هذا الوصف حتى لا تعاني منه طيلة حياتها كما حدث معها.

ولفتت الممثلة البريطنية إلى أنها ليست لديها مشكلة في زيادة الوزن، ولكن الفتيات المراهقات يتأثرن بتلك التعليقات السلبية وخاصة على سوشيال ميديا مما يدفعهن إلى الاحباط واليأس.

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وأشارت إلى أنها ستربي ابنتها ميا (البالغة عام واحد) على أن تكون مستقلة واثقة من نفسها، متصالحة مع ذاتها، واتفقت على هذا مع زوجها ماركيز زميلها في برنامج Strictly Come Dancing.

وأضافت أنها تعتبر تربية ابنتها أفضل ريجيم لإنقاص الوزن لأن العناية بها تتطلب جهداً كبيراً، وخاصة أنها تريد أن تكون أماً مثالية لابنتها التي تعتبرها أفضل ما خرجت به من الدنيا، وأفضل هدية من زوجها.

ولفتت أتكينسون إلى أن ابنتها أصبحت عاشقة للجيمنازيوم وتزحف إليه لتشاركها التمارين الرياضية، وتشاهدها وهي تتدرب مع أبيها، منوهة بأنها تريد ألا تربي ابنتها على الشكوى من زيادة الوزن أو الطعام الذي تتناوله، وأن تكون إيجابية دائماً، وتحاول حل مشاكلها بنفسها، معتبرة هذا أفضل ميراث يمكن أن تتركه لها.