بعد اتهامه بتعنيف حبيبته.. مسلسل”بابل” يستغني عن أوزان جوفان

متابعة بتجـــــــــــرد: اتخذت شركة “القمر” التركية، وهي الشركة المنتجة لمسلسل “بابل” قرارها بالتخلّي عن الممثل أوزان جوفان، والذي يعتبر ضمن أبطال العمل الرئيسيين، وذلك على خلفية اتهامه بتعنيف وضرب حبيبته السابقة.

وكان أوزان طلب من الشركة استكمال التصوير، وانتظار موعد محاكمته في كانون الثاني المقبل، مؤكداً أنّه لم يصفع دينيز “ولا حتى صفعةً واحدة!”، مضيفاً: “سأثبت براءتي في هذه القضية، ولننتظر قرار القاضي”.

لشركة المنتجة رفضت طلب أوزان، وأصدرت بياناً رسمياً تُعلن فيه انفصال الممثل التركي عن طاقم عمل مسلسل “بابل”، وذلك بالتراضي بين الطرفين حتى انتهاء القضية. وذكرت الصحف أنّ الشركة تبحث عن ممثل آخر ليقوم بالدور بدلاً منه.

ويأتي قرار الشركة بعد تعرّضها للضغط من قبل الجمهور والمعلنين، فكانت أمام خيارين: إما أن تكمل التصوير مع اوزان وتتعرّض للانتقادات والهجوم، أو أن تدفع الشرط الجزائي للأخير ويتم التخلّي عنه، ففضّلت الشركة الخيار الثاني، خصوصاً أنّ محكمة اوزان ستمتد حتى بداية العام المقبل، فيما سيبدأ خلال أيام تصوير الموسم الثاني من المسلسل.