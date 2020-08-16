الأميرة آن تحتفل بعيد ميلادها السبعين

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الأميرة آن الابنة الثانية للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب اليوم (السبت) بعيد ميلادها السبعين.

وحصلت الأميرة آن إليزابيث أليس مونتباتن وندسور بتقليد بريطاني على ترقية عسكرية شرفية بمناسبة عيد ميلادها، إذ ستتولى منصب مارشال عام وقائد الجوي، مما يجعل رتبها الجديدة متماشية مع رتبتها في البحرية الملكية.

وتم إطلاق 3 صور جديدة للأميرة بمناسبة عيد ميلادها أيضاً، رغم إلغاء مشاريع احتفالها التي كانت مقررة في اسكوتلندا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت الأميرة آن منذ ستينات القرن الماضي بأداء المهام الرسمية، وتزوجت من عام 1973 حتى عام 1992 بالكابتن مارك فيلبس، وأنجبا طفلين أحدهما بيتر فيليبس (ولد 1977) والآخر زارا فيليبس (ولد 1981)، قبل ان تتزوج بالقائد تيموثي لورانس.