كاظم الساهر: أحبائي في لبنان.. كلّنا معكم

متابعة بتجـــــــــــرد: قدّم الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة حب وتقدير إلى شعب لبنان، بعد الانفجار الذي خلّف وراءه دماراً شاملاً، وآلاف الضحايا ما بين شهداء ومصابين.
ونشر فيديو عبر “تويتر”، قال فيه: “ما أقوى الشعب العربي أمام المحن؛ تحمّلهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم… أحبائي في لبنان كلنا معكم… شكراً لكم… شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليلَ نهار لمساعدة الناس… أتمنى من الجميع أن يساهم”.
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