كاظم الساهر يوجه رسالة لشعب لبنان.. ويشكر "أبطال الصليب الأحمر"

قدّم الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ رسالة حب وتقدير إلى شعب لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلّف وراءه دماراً شاملاً، وآلاف الضحايا ما بين شهداء ومصابين.

ونشر الساهر فيديو عبر "تويتر"، قال فيه: "ما أقوى الشعب العربي أمام المحن؛ تحمّلهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

وأضاف: "أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكراً لكم.. شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس... أتمنى من الجميع أن يساهم".

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وشهد لبنان انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار).

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.