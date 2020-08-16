بالفيديو.. إنسانية أحمد عز تُبكي لطفي لبيب

الخليج 365الأحد 2020/8/16 10:13 ص بتوقيت أبوظبي
انهمرت دموع الفنان المصري لطفي لبيب تأثرا من حفاوة الاستقبال من فريق عمل مسرحية "علاء الدين"، خاصة بطل العرض أحمد عز الذي أصر على توجيه تحية خاصة لـ "لطفي لبيب"، الذي كان من بين الحاضرين، ووصفه "عز" في كلمته بـ"المُعلم".
وأصر أحمد عز على الهبوط إلى مكان تواجد لطفي لبيب للصعود به على خشبة المسرح، وعند صعوده استقبله الجمهور بالتصفيق الذي استمر لدقائق، ولم يتمالك "لبيب" نفسه وانهمرت دموعه، فرد عز بتقبيل يده على المسرح.
النجم لطفي لبيب، كان أحد ضيوف مسرحية "علاء الدين" التي تعرض حاليًا، على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر، بالعاصمة المصرية القاهرة، بطولة أحمد عز، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وإخراج مجدي الهواري.
كان لطفي لبيب، قال في شهر يوليو/تموز الماضي، إنه ربما يعتزل العمل الفني، نتيجة إصابته بوعكة صحية تمنعه من العمل بشكل طبيعي.
وكشف لطفي لبيب، أنه يعاني من آثار جلطة بالمخ تضرر منها النصف الأيسر من جسده، الأمر الذي يؤثر على حركت، مؤكدا أنه لا يرغب أن يظهر للجمهور بشكل يضر تاريخه الفني، ولن يقف أمام الكاميرا إلا إذا كان قادرا على ذلك بشكل كامل.
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