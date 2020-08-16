بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تشييع جثمان شويكار

وسط إجراءات احترازية، شيعت أسرة الفنانة المصرية شويكار، جثمان الراحلة بمقابر مدينة السادس من أكتوبر.



وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على المشاركة في تشييع الجثمان، وإقامة صلاة الجنازة وسط المقابر، وكان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، والفنانة دلال عبد العزيز وميرفت أمين ونهال عنبر ومنير مكرم وعفاف شعيب وأيمن عزب.

ولدت شويكار إبراهيم شفيق طوب صقال لأب من أصل تركي، كان من كبار ملاك الأراضي ومن أعيان محافظة الشرقية.





بدأت مشوارها الفني مطلع الستينيات في السينما بأدوار قصيرة لكن مميزة أمام نجوم كبار مثل أفلام "حبي الوحيد" في 1960 أمام كمال الشناوي و"غرام الأسياد" في 1961 أمام عمر الشريف و"الزوجة 13" في 1962 أمام رشدي أباظة.

التقت لأول مرة بالفنان فؤاد المهندس، والذي تزوجت منه لاحقا، في مسرحية "السكرتير الفني".





وشكلت مع المهندس ثنائي مسرحي مميز في ستينيات القرن الماضي، فقدما معا مجموعة من الأعمال التي رسخت في وجدان المشاهد المصري والعربي من بينها مسرحيات "أنا وهو وهي، أنا فين وانتي فين، حواء الساعة 12".

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وانتقل هذا النجاح من المسرح لشاشة السينما، ونالت شويكار العديد من التكريمات والجوائز من مهرجانات ومؤسسات فنية كان آخرها تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري لها في دورته العشرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ورحلت شويكار عن الحياة عصر الجمعة 14 أغسطس 2020، عن عمر ناهز 82 عاما.







