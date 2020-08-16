شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز ينتهى من تصوير مشاهده بمسلسل "أسود فاتح" بعد 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صبرى فواز لـ"الخليج 365"، إنه يوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح"، للنجمة هيفاء وهبي مطلع سبتمر المقبل، وتحديداً بعد 15 يوم ويعود من بيروت لاستكمال تصوير أعماله في القاهرة، حيث يجسد الفنان صبرى فواز ضمن أحداث العمل دور محامى يساعد بطلة العمل الفنانة هيفاء وهبى فى الخروج من السجن، بعد أن تقوم روجينا بتوريطها فى العديد من المشاكل، التى تدخلها السجن ظلما.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

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ومن ناحية أخرى، يشارك صبرى فواز في فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.‎

وينتمى الفيلم لنوعية السيكو دراما وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل دينا الشربينى ومعها الفنان أحمد الفيشاوي والذى يجسد دور مريض نفسى يتورط فى كثير من المشاكل.