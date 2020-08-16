شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تستقبل ثانى مسلسلاتها "إسعاف يونس" لـ محمد أنور بعد "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نجم مسرح مصر محمد أنور عن بدء تصوير مسلسل الكوميدي الجديد "إسعاف يونس"، المقرر عرضه على منصة watch it، في 15 حلقة، من إخراج معتز التوني، حيث نشر أنور عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لكلاكيت المسلسل "وكتب معلقًا: توكلنا على الله، وهو المسلسل الذي يعد أولى بطولات محمد أنور في الدراما التليفزيونية، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.

ويعد المسلسل ثاني الأعمال التي ستعرض على منصة wathc it ، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، من إخراج حسام على .

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وغاب محمد أنور عن المشاركة فى دراما رمضان هذا العام مكتفيًا بظهوره كضيف شرف فى مسلسل "عمر ودياب" مع صديقيه على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تم عرض العمل فى شهر رمضان المنصرم على قناتى الحياة و ON تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.

يذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة.