"أصبح ساحة معركة".. كارول سماحة تقرر الابتعاد عن السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ابتعادها عن السوشيال ميديا لفترة من الوقت لم تحددها.
وكشفت عن السبب قائلة: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا".
من ناحية أخرى، قدمت كارول سماحة آخر أغنياتها Bon Voyage، مؤخرًا وظهر في الفيديو كليب الفنان باسل الزارو كموديل، من إخراج بتول عرفة. فيما اعتذرت عن تقديم أغنية فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد، وقدمها بدلا منها الفنان وائل جسار.
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