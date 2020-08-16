فيديو كوميدي.. أحمد فتحي يستمتع بإجازة الصيف داخل حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حصل الفنان أحمد فتحي، على إجازة من ارتباطاته الفنية، للاستمتاع بإجازة الصيف.

ونشر فتحي، فيديو كوميدي قصير له وهو داخل حمام السباحة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يقطع الصيف وبلاويه، واللي بيجرى فيه.. أنا في المصيف".

وقال فتحي بالفيديو: "السلام عليكم يا جماعة الخير.. أنا بصيف".

يذكر أن أحمد فتحي ظهر كضيف شرف في مسلسل "الحرامي"، والعمل عبارة عن 10 حلقات، كل حلقة مدتها 10 دقائق فقط، وشارك في بطولته رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، وكارولين عزمي، رنا رئيس، وعُرض عبر منصة شاهد.