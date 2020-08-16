شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل "لؤلؤ" لـ مى عمر 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق يوم 20 أغسطس الجارى تصوير أولى مشاهد مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، حيث تأجل تصوير المسلسل لمدة أسبوع لحين الانتهاء من التفاصيل الأخيرة، وهو من تـأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى، ويعد المسلسل البطولة الأولى لمى عمر فى الدراما التليفزيونية.

وبدوره انتهى مخرج العمل محمد عبد السلام من معاينة أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الأولى التى سيتم بدء فيها أولى المشاهد، كما انتهت مى عمر من البروفات التى أجرتها على الغناء والاستعراض خاصة وأنها تظهر فى الأحداث بدور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة.

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مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.