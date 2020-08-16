بيلا حديد بالحجاب ووالدها يصفها بالأميرة الفلسطينية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: ظهرت عارضة الأزياء صاحبة الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، بإطلالة مفاجئة، مرتدية الحجاب، في صور نشرها والدها محمد حديد عبر صفحته الرسمية على منصة "إنستغرام" واصفاً إياها بـ"الأميرة الفلسطينية".

حديد شارك صور ابنته بيلا للجمهور عبر صفحته، لتحظى بردود فعل واسعة، وتعليقات تغزلت بها وبجمالها، خاصة أنها تُوجت بلقب أجمل امرأة في العالم، وفقاً لدراسة علمية حديثة تعتمد على تطبيق نظرية القاعدة الذهبية لمقياس الجمال "فاي" اليوناني.

لقب "فاي": أما بالنسبة للقب ملكة الجمال الذي حصلت عليه العام الماضي، فقد كان ضمن معايير معينة، بعد أن وجد المتخصصون أن تقاسيم وجهها قريبة بنسبة 94.35 من القاعدة الذهبية لمقياس الجمال "فاي" اليوناني، أو ما يُعرف بـ Golden Ratio، حسب ما أفاد موقع "فوشيا" المختص بشؤون الجمال والمرأة.

حسب الموقع، تم قياس تقاسيم وجه بيلا حديد، مثل موضع العينين والحاجبين والأنف والشفاه والذقن والفك، ووجد العلماء أن جمالها أقرب ما يكون من الجمال الإغريقي القديم، ليعتبروا أن وجهها الجمال الأمثل.

وتفوّقت بيلا على مجموعة من النجمات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه، وكارا ديليفين، وصنفت عارضة الأزياء فلسطينية الأصل كأجمل امرأة في معدل تصنيف الجمال بنسبة 94%، وفق معايير نظرية النسبة الذهنية التي ابتكرها اليونانيون القدماء.