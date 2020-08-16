جديد حسين الجسمي "بالبنط العريض"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان "بالبُنط العريض"، من الحانه، وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما الذي قام بعملية المكساج والماسترينغ. وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، Advertisements حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".

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