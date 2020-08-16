جون ليجند وكريسي تيغن ينتظران مولودهما الثالث

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"الخليج 365" من بيروت: ينتظر النجم جون ليجند وزوجته كريسي تيغان مولودهما الثالث بعد لونا (4 سنوات) وميلز (سنتان).فبعدما ظهرت كريسي تيغن في الفيديو كليب الخاص بأغنية "Wild" بدأت التكهنات حول حقيقة حملها. ثم أكد مصدر مقرب للثنائي بأن كريسي وجون ينتظران طفلهما الثالث. و قامت كريسي بعدها بمشاركة فيديو لها على حسابها على تويتر وهي تكشف عن حملها وانتفاخ بطنها.

وقد سلّط فيديو كليب Wild الضوء على علاقة الحب التي تجمع جون وكريسي الذين تزوجا في العام 2013 في ايطاليا، والذين تواعدا لعدة سنوات قبل زواجهما وقد تعرفا في العام 2006 خلال تصوير كليب جون لأغنية Stereo.

ويُشار إلى أنّ الكليب حقّق أكثر من مليوني مشاهدة في يومٍ واحدٍ.