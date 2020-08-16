تانيا قسيس قدم حفلاَ إفتراضياً لدعم جهود الإغاثة في بيروت

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: تشارك الفنانة اللبنانية تانيا قسيس بتقديم حفلة موسيقية إفتراضية مع أوركسترا الأمم المتحدة لموسيقى الحجرة، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، لدعم جهود الإغاثة المستمرّة في بيروت، ينقل الحفل عبر تلفزيون الويب التابع للأمم المتحدة (webtv.un.org)، على أن يعود ريعها إلى الصليب الأحمر اللبناني.

في الموعد المرتقب، سيقدّم أعضاء أوركسترا الموسيقى للأمم المتحدة، كلّ من منزله في سبيل الحدّ من انتشار فيروس كورونا، جنباً إلى جنب مع تانيا قسيس الموجودة في منزلها في حي الجميزة المدمّر، ترنيمة «آفي ماريا» ممزوجة مع الأذان بمشاركة الفنانين معن زكريا وفارس مسعد، بالإضافة إلى أغنيتها «وطني» التي كتبها ولحنها الفنان اللبناني مروان خوري، ونالت عنها قسيس جائزة الـ «موريكس دور» عن فئة أفضل أغنية وطنية.