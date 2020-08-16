شكرا لقرائتكم خبر عن "عدى الكلام" لـ سعد المجرد تحقق 36 مليون مشاهدة على يوتيوب فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "عدى الكلام" التى طرحها النجم المغربى سعد لمجرد على طريقة الفيديو كليب منذ أقل من شهر أكثر من 36 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت غنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎‏ .

كان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب مؤخرا عبر خاصية "الاستورى" على "إنستجرام": "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".

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كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎ .