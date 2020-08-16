شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة محمد الصاوى.. مسرحية "عيلة الفقرى" قريبا على المسرح الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج محمد متولى بروفات عرض "عيلة الفقرى" من إنتاج المسرح الكوميدى التابع للبيت الفنى للمسرح، العرض من تأليف أحمد الملوانى، ديكور محمد هاشم وموسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهايه كلمات الشاعر بلال إمام، وبطولة كلا من محمد الصاوى، وفاطمة الكاشف، وأحمد شمس، وماهر محمود، وأيمن بشاى، ونهاد سعيد، ومنة المصرى، ومجدى عبد الحليم، وأشرف عبد الفضيل، ومحمود الهنيدى، وإيهاب شهاب.

ويقول المخرج محمد متولى العرض يدور حول عيله سمعان الفقرى المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل، وتدور أحداث المسرحية خلال يوم فى حياة تلك العائلة، فى هذا اليوم تتشاءم الأم لأن حظها يخبرها بأنها ستمر بأحداث سيئة، وأن زحل قد دخل فى برجها، فتخبر زوجها بذلك، ولكنه لا يهتم.

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وبالفعل سامى يتأخر عن الطائرة ولا يسافر لليونان، وكريم الذى نزل يبحث عن عمل يعود بعد أن فقد موبايله، وسمعان الأب يقرر ألا يذهب عن العمل بسبب السباك الذى أتى به جاره مصطفى لتصليح المواسير، فيأتى فريد الموظف الشاب لديه ليرى هند ويخطبها، وسامى يقرأ أن الطائرة سقطت وأن تأخيره عليها كان خير لإنقاذ حياته، والمسرحية تدور بشكل كوميدى طوال أحداث المسرحية.

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد متولى مسرحية فطائر التفاح من إنتاج مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد التابع للبيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، ومن تأليف أمجد أبو العلاء، كما قدم مسرحية الحكاية روح وزنقة الرجالةوسلطان الغلابة مع الراحل أحمد راتب.