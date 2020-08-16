سميرة سعيد: "كن إنسانا فالأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة سميرة سعيد إن الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، لديها نفس المبادئ من الحب والخير والتسامح.

ونشرت سميرة، فيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت: " ‏الحب، الخير، التسامح، وحب الغير، مهما كان اختلافه، حتى لو لم يكن مسلما، مسيحيا، يهوديا.. يكون إنسانا.. في الآخر هو إنسان.. كن إنسانا".

وقالت بالفيديو: "الأديان الثلاثة.. عندها نفس المبادئ والقيم.. المفروض البشرية كلها تؤمن بها، لو كنا كبشر مشينا على الأفكار بتاعت الدين، مكناش وصلنا للأشياء التي وصلنا لها الآن من تطرف ومعاملة غير المسلم باعتباره كافر وغيره".