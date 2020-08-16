درة: "التمثيل سيظل المهنة الأجمل على الإطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة درة إن التمثيل سيظل المهنة الأجمل على الإطلاق.

وكتبت درة، عبر حسابها على تويتر: "‏التمثيل.. ھو مهنة الخروج من ذاتك لتقمص حياة شخص آخر بكل تفاصیلها، وكل حیاة مختلفة تمامًا عن سابقتها، عاشق وخائن، جمیل الشخصیة، وقبيح الروح، ولكنها ستظل المهنة الأجمل على الإطلاق" .

‎يذكر أن درة احتفلت مؤخرا بعيد المرأة التونسية، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "كل عام وأنتِ صامدة وجميلة.. يوم المرأة التونسية".