درة: "التمثيل سيظل المهنة الأجمل على الإطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قالت الفنانة درة إن التمثيل سيظل المهنة الأجمل على الإطلاق.
وكتبت درة، عبر حسابها على تويتر: "التمثيل.. ھو مهنة الخروج من ذاتك لتقمص حياة شخص آخر بكل تفاصیلها، وكل حیاة مختلفة تمامًا عن سابقتها، عاشق وخائن، جمیل الشخصیة، وقبيح الروح، ولكنها ستظل المهنة الأجمل على الإطلاق" .
يذكر أن درة احتفلت مؤخرا بعيد المرأة التونسية، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "كل عام وأنتِ صامدة وجميلة.. يوم المرأة التونسية".
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