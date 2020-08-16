بفيديو مؤثر.. شريف منير يرثي شويكار على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان شريف منير، الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة، من خلال مقطع فيديو له نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر منير في الفيديو بكامل أناقته، ووجه رسالة للفنانة الراحلة: "إنتي متعرفيش أنا كنت بستناكي كتير ازاي قدام الشاشة، كل ما تظهري كنت ببقى سعيد، ضحكتيني وعيطتيني وخليتيني في منتهى السعادة".

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وأضاف: "مجتهدة، إنتي مدرسة والأستاذ كمان مدرسة، عملتوا جامعة كبيرة جامعة تمثيل وكوميدية واستعراض".

وعلق على الفيديو قائلًا: " كانت حبيبتي جدا، وكانت بتشجعني وبتديني طاقة إيجابية مستمرة، لغاية مسلسل ونحب تاني ليه، هتوحشيني".

وشُيع أمس جثمان الفنانة الراحلة شويكار من مستشفى الصفا في المهندسين، ودفنت بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.