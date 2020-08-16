"مجانا".. "الثقافة السينمائية" يقيم ورشة مدرسة الديكور السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، ورشة فنية عن الديكور، يوم الأربعاء المقبل.
وحسب بيان رسمي، فإن الورشة تحت عنوان "ورشة مدرسة الديكور السينمائي"، يقدمها مهندس الديكور شادي العناني، تحت إشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائية.
الورشة تقام مجانا لمحبي السينما وفن الديكور في تمام السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية، في 36 شارع شريف بوسط البلد.
ونوه المركز بأن الدعوة عامة لجميع المهتمين بالديكور، على أن يكون الحضور قبل الموعد بنصف ساعة مع اتخاذ التدابير الاحترازية حرصا على سلامة وصحة الجمهور والعاملين.
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