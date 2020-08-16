صور| أمير كرارة بصحبة حمزة نجل أحمد السقا في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشف الفنان أمير كرارة، عن زيارة حمزة، نجل الفنان أحمد السقا، له في منزله.

ونشر كرارة، فيديو يجمعهما داخل المنزل، وكذلك صور، عبر استوري حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة منورني في بيتي، واحد أنا بحبه جدا.. الغالي ابن الغالي أوي.. منورني يا ميزو".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "الاختيار" والذي ظهر فيه السقا ضيف شرف وشارك في بطولته، أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.