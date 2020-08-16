فيديو: بعد انفجار مرفأ بيروت.. مايكل دوغلاس يوجه رسالة دعم للشعب اللبناني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - لا نبالغ إن قلنا إن العالم كله يدعم لبنان بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت الكارثي في عاصمته الساحرة "بيروت". فدعمه وتضامن معه عدد كبير من مشاهير العالم،وكل يوم يزداد عددهم،وكل واحد منهم يدعمه بطريقته الخاصة ،وبعضهم الآخر تبرع من ماله الخاص وحث الملايين من أتباعهم للتبرع للصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الإنسانية اللبنانية المعروفة بمصداقيتها وقوتها على الأرض اللبنانية.

وأحدث المشاهير الداعمين الممثل العالمي مايكل دوغلاس الذي أعرب عن دعمه الإنساني الكامل للشعب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الموافق 4 آب- أغسطس 2020 الجاري.

ونشر النجم العالمي مايكل دوغلاس البالغ من العمر "75 عاماً" مساء الإثنين الماضي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" للتواصل الإجتماعي فيديو له وجه عبره رسالة دعم وسلام لشعب لبنان، وأعرب من خلال الفيديو عن دعمه للبنان وتضامنه مع الشعب اللبناني، وعلّق بالقول :"كمواطن وبوصفي سفير الأمم المتحدة للسلام منذ عام 1998، أعبّر عن دعمي للمواطنين اللبنانيين في بيروت"، وأرفق الفيديو بهاشتاغ "Pray For Lebanon".

شاهد الفيديو هنا

وشاهد الفيديو خلال وقت قياسي أكثر من "221 " ألف شخص.

وشكره عدد كبير من اللبنانيين النشطين في وسائل التواصل الإجتماعي وعبروا عن امتنانهم لرسالة دعمه وتضامنه النبيلة معهم ،فقال أحد اللبنانيين له: "من بيروت ..كل الحب لك ولعائلتك الجميلة وأشكرك على دعمك لنا" ،وعلق أحدهم قائلاً: " بارك الله فيك ..نحبك".

تفاعل عدد من النجوم العالميين مع هذا الحادث الأليم

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الكارثي عن تعطله عن العمل حيث يعد شريان الحياة الرئيسي للبنان،واستبدل مؤقتاً بمرفأ طرابلس،كما أسفر انفجار مرفأ بيروت عن وفاة 177 ضحية،وفقدان أكثر من 30 شخصاً ،وجرح أكثر من 6000 شخص، وتشريد أكثر من 300 ألف شخص دمرت بيوتهم وأصبحوا بلا مأوى ،ودمار عشرات المنازل الأثرية الثمينة التي حثت منظمة اليونسكو على سرعة ترميمها وعدم بيعها لكونها وجه بيروت التاريخي العريق.

وبحسب آخر التقديرات الدولية فإن إصلاح مرفأ بيروت ونصف العاصمة اللبنانية المدمرة سيكلف مبدئياً أكثر من 15 مليار دولار.

ولم يكن مايكل دوغلاس هو النجم العالمي للوحيد الذي أعرب عن تضامنه مع الشعب اللبناني، إذ أن عدداً من النجوم العالميين تفاعلوا مع هذا الحادث الأليم نذكر منهم، جينيفر لوبيز، ديمي لوفاتو، وبريانكا شوبرا، وسيلين ديون،ومادونا ،وبيلا حديد ،ونعومي كامبل،وعشرات غيرهم.