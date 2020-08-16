دوين جونسون للعام الثاني: الممثل الأعلى دخلاً في هوليوود والعالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - تثير قائمة "فوربس" السنوية للأكثر دخلاً في العالم بين فئات المشاهير ورجال وسيدات الأعمال جدلاً واهتماماً واسعاً كل عام ،وتتراجع بقائمتها السنوية أسماء،وتظهر بعام آخر أسماء جديدة حسب قدرة البعض على تحقيق مقدار أكبر من المال.

وأعلنت مجلة "فوربس" أن الممثل دوين جونسون الشهير بلقب "ذا روك" هو الممثل الأعلى دخلاً بين الممثلين في هوليوود للعام الثاني على التوالي. إذ كسب ما بين 1 حزيران 2019 و1 حزيران 2020 حوالي 87.5 مليون دولار أميركي "67 مليون جنيه استرليني" ، يتضمن المبلغ 23.5 مليون دولار أميركي. وهذا الرقم يكشف حدوث انخفاض بسيط عن دخله عن العام 2019 الماضي وفاز به دوين جونسون أيضاً كأعلى الممثلين دخلاً بدخل سنوي قدر ب89 مليون و400 ألف دولار .

ويجني دوين جونسون المزيد من المال من خط الثياب الرياضية الخاص به، وقالت مجلة فوربس إن الممثلين العشرة الأكثر دخلاً تحصد مجتمعة حوالي 545.5 مليون دولار هذا العام.

كان ريان رينولدز، الممثل المشارك لجونسون في فيلم:"Red Notice" ثاني أفضل ممثل ضمن لائحة الأكثر دخلاً، حيث بلغت أرباحه 71.5 مليون دولار. وكان من بين صفقات أفلامه 20 مليون دولار لفيلم:"Red Notice" و 20 مليون دولار لفيلم:"Six Underground"

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جاء بن أفليك في المركز الرابع

بن أفليك





وحلّ ثالثًا في القائمة الممثل والمنتج مارك والبرغ، الذي حصل على 58 مليون دولار، بينما جاء بن أفليك في المركز الرابع وفين ديزل الخامس.

وكان الممثل الهندي أكشاي كومار هو نجم بوليوود الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، وقد جاء في المركز السادس بأرباح بلغت 48.5 مليون دولار، والتي قالت فوربس إن معظمها جاء من صفقات تأييد المنتجات. كما تضم القائمة أيضًا مؤلف هاميلتون لين مانويل ميراندا، والممثلين ويل سميث وآدم ساندلر، ونجم السينما المخضرم جاكي شان .



تصدرت سكارليت جوهانسون القائمة

سكارليت جوهانسون



وتقوم "فوربس" بإصدار قائمة الممثلات الأعلى دخلاً في العالم أيضاً ،لكن لم يتم الإعلان عنها بعد.

وفي عام 2019 الماضي تصدرت الممثلة سكارليت جوهانسون تلك القائمة بدخل مالي سنوي قدره 56 مليون دولار أمريكي.