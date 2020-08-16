الأمير هاري وميغان يشتريان منزلاً جديداً في سانتاباربارا ..وهذه جارتهما الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - بينما يبحث دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل عن خصوصيتهما وحريتهما كعائلة ملكية عصرية،تسبب الكتاب الجديد "العثور عن الحرية" حول حياتهما وأسباب تنحيهما عن واجباتهما الملكية ضمن اتفاق خاص منذ مطلع شهرإبريل- نيسان 2020 الجاري في تصدرهما الأخبار العالمية مجدداً،كما تصدر انتقالهما إلى منزلهما الجديد صدارة اهتمام الصحافة البريطانية والعالمية.

فبحسب الصحافة البريطانية والأمريكية، انتقل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى منزلهما الجديد في مدينة سانتا باربارا الراقية المطلة على البحر قرب لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا،والمميزة بإقامة عدد كبير من المشاهير على غرار منزلهما الأول في لوس أنجلوس.

تابعي المزيد:ميغان ماركل تربح دعوى ضد صحيفة بريطانية



وبحسب تقارير سابقة،تعرض الثنائي الملكي هاري وميغان في منزلهما الأول في لوس أنجلوس ،مسقط رأس ميغان ماركل،ومقر إقامة والدتها الدائم،لمراقبة ورصد صائدي صور المشاهير "الباباراتزي" لدرجة مراقبتهما وتصويرهما بطائرات مسيّرة،وثقوب في جدران القصر الذي يقيمان فيه ،ونجحوا بالتقاط صور خاصة لطفلهما الصغير "آرتشي" في حديقة قصرهما الخلفية،فرفعا دعوى ضد مصورين مجهولين لمنع بيع ونشر الصور بتهمة انتهاك الخصوصية وتصوير إبنهما بدون موافقتهما الخطية.

الأمير هاري وميغان ماركل



وقال متحدث باسم الثنائي الملكي هاري وميغان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الزوجين "انتقلا إلى المنزل العائلي الجديد في يوليو/تموز 2020 الجاري، وهما يقيمان حالياً هناك في حي هادئ"، من دون الإفصاح عن موقع المسكن الجديد.

وأشار المتحدث إلى أن الزوجين "يأملان في احترام ذلك، من أجل الجيران وأيضاً من أجلهم كعائلة".

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باع قطب المال الروسي سيرجي غريشين قصره بخسارة للأمير هاري وميغان



و المنزل الجديد الملقب بالقصر الفاخر الذي يقيم فيه الثنائي الملكي هاري وميغان حالياً يقع في سانتا باربارا على بعد حوالي 150 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجلوس،وبمساحة واسعة جداً تبلغ "14 ألف و563 قدم، بسعر مخفض بلغ 14 مليون و650 ألف دولار،دفعا 5 ملايين دولار كاش،وحصلا على قرض ورهن عقاري بقيمة 9.5 مليون دولار، والقصر بني عام 2003،وبيع سابقاً لمالكه الأخير بمبلغ 25 مليون دولار عام 2009،ويعتقد أن بائعه للثنائي الملكي هاري وميغان هو قطب المال والأعمال الروسي سيرجي غريشين الذي حاول بيع قصره ب34 مليون دولار في البداية،لكنه على ما يبدو استسلم وباعه بخسارة باهظة للأمير هاري وميغان ماركل،وكان يمتلك أيضاً عقاراً فاخراً يدعى قصر "سكارفيس" في كاليفورنيا،اشتهر بعد تصوير آل باتشينو أحد أفلامه فيه عام 1983،واضطر مالكه سيرجي غريشين إلى بيعه بسعر مخفض بلغ 12 مليون دولار عام 2015.

وبحسب تاريخ القصر العقاري،استغرق بناء القصر خمس سنوات كاملة،ويتميز القصر بتضمنه "9" غرف نوم،و16 حماماً،ومكتبة مميزة،ومكتب فاخر،ومنتجع صحي،وساونا،وصالة ألعاب رياضية ،وغرفة ألعاب،ومسرح،ومرآب لخمس سيارات،وملعب تنس،وحوض سباحة،وبيت شاي،وكوخ للأطفال،وحدائق ورد وأشجار سرو بمساحات شاسعة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



أوبرا وينفري جارتهما الجديدة في سانتا باربارا



وسيكون الثنائي الأمير هاري وميغان ماركل أكثر قرباً من صديقتهما المقربة مقدمة البرامج المليارديرة الشهيرة أوبرا وينفري،التي تمتلك عدداً كبيراً من المنازل الرائعة ،وتعيش في منزل مذهل في منطقة "مونتيسيتو الراقية في سانتا باربارا،وفقاً لماذكرته مجلة "بيبول" وصحيفة "ديلي ميل" .

ولدى الثنائي عدد من الجيران المشاهير مثل: الممثل روب لوي وإيلين ديجينيرز.