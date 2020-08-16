موقف إنساني لياسمين عبدالعزيز مع طفلة معاقة.. شاهد

رنا صلاح الدين - التقت الفنانة المصرية باسمين عبدالعزيز بطفلة من ذوي القدرات الفائقة داخل إحدى الصالات الرياضية، وكان لها معها موقف انساني سجلته والدة المحاربة الصغيرة بلقطات مميزة وشاركتها مع النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين ظهرت في صورة مبهجة مع الطفلة المحاربة «ليال رمضان»، اعربت من خلالها الأخيرة عن شدة حبها للنجمة المصرية، كما ظهرت ياسمين في مقطع فيديو نشرته «ليال» خلال تشجيعها لها على مشي عدة خطوات بمساعدة مدربها الخاص، حيث لاقت هذه اللقطات تفاعلاً قوياً بين فانز النجمة المصرية الذين أثنوا على تعاملها الانساني الراقي مع الطفلة ليال.

من ناحية أخرى، تألق ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي بمسلسل «ونحب تاني ليه؟» من تأليف عمرو محمود ياسين، وقد شاركت في بطولته أمام شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.

على الجانب الشخصي، اعلنت ياسمين عبدالعزيز زواجها من الفنان المصري أحمد العوضي مايو الماضي، وهو الزوج الثاني في حياة النجمة المصرية التي سبق وتزوجت من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي أعلنت انفصالها عنه 2018، بعد زواج دام لـ17 عاماً، وقد أثمر عن نجليهما «ياسمين، وسيف الدين».