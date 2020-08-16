خطوبة الفنانة هبة طوجي.. تعرف على العريس بالصور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي بخطبتها رسمياً إلى الموسيقار إبراهيم معلوف في أجواء عائلية، إلا أن العروسين قررا عدم إعلان الخبر رسمياً في الوقت الحالي.

مصادر مقربة من العروسين كشفت عن قرار هبة وإبراهيم بتأجيل إعلان خبر خطبتهما بسبب الظروف الأليمة التي تمر بها لبنان بعد الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، واكتفيا بإعلام الأصدقاء والمحيطين بهما فقط، إلا أن الخبر تم تسريبه لعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية.

إبراهيم معلوف عازف بوق و ومؤلف وموزع وأستاذ موسيقي بنكهة عالمية، حيث تخطت شهرته حاجز الوطن العربي، إذ يتخذ الفنان من باريس مقر اقامة له، وينتمى إبراهيم لأسرة موسيقية عريقة، حيث أن والده هو عازف البوق نسيم معلوف ووالدته عازفة البيانو ندى معلوف.

علاقة هبة بإبراهيم بدأت بحبهما وشغفهما المشترك نحو الفن والموسيقى، حيث جمعتهما عدة حفلات غنائية، إلا أنها توطدت بعد مشاركة الفنانة اللبنانية في برنامج The Voice بنسخته الفرنسية عام 2015، حيث قرر النجمان بعدها الارتباط رسمياً.

من ناحية أخرى، اقتحمت هبة طوجي عالم التمثيل لأول مرة من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «هوس» أمام الفنان السوري عابد فهد، كما طرحت الفنانة الشابة أغنيتن جديدتين خلال الفترة الماضية، وهما «روح يا قمر»، و«يمكن أحلى يفل».