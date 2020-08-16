شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده بنفس التى شيرت: كل سنة وأنت حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها على موقع انستجرام حيث فضلت الاحتفال بتلك المناسبة عبر مشاركة متابعيها بصورة تجمعهما معاً يرتديان فيها نفس التيشرت الذى تميز بوجود صورة وجه تامر عليه وعلقت عليها بكتابة : "كل سنة وانت حبيبي"، وما ان نشرتها حتي لاقت استحسان متابعيها ممن أثنوا عليهما وهنأوا تامر خلال التعليقات بتلك المناسبة.



تامر حسني وبسمة بوسيلى

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وجه النجم تامر حسني رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق غداً الأحد 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستوري حيث كتب: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري".

ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".

وكان النجم تامر حسنى شارك مؤخراً مقطع فيديو مع جمهوره يظهر فيه بجوار ضيفة فى إحدى حفلات الزفاف التى أحياها، حيث أطلقت السيدة "زغروطة" لوقت طويل، ووقف تامر بجانبها مندهشًا، فيما نشر المقطع المصور عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "جينيس ريكورد أطول زغروطة فى العالم"، النجم تامر حسنى وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، وأحمد المالكى.