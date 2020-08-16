إصابة مراد يلدريم في كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان التركي مراد يلدريم لإصابات مختلفة في وجهه ورقبته خلال تصوير أحد المشاهد العنيفة في مسلسله الجديد «رامو».

الإصابات تسببت بظهور كدمات وتورمات بوجه الفنان الشهير بـ«أمير»، حتى أن فريق العمل قرر وقف التصوير لفترة، إلا أمن مراد عارض هذا القرار، وأصر على استمرار التصوير، حتى أنه اضطر لاستخدام الثلج والماكياج لتخفيف آثار الإصابات التي تعرض لها.

مراد يلدريم

Advertisements

يُذكر أن مراد ينتظر عرض فيلمه المصري «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي، والفيلم مستوحي عن قصة حقيقية و هي قصة العبارة سالم اكسبريس التي غرقت عام 1991.

من ناحية اخرى، تعرض نجم مسلسل «عاصي» وزوجته لأزمة نفسية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث فقدت إيمان الباني جنينها مجدداً، وهي المرة الثانية التي تجهض فيها الباني الجنين بعد شهرين من الحمل.

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني بعد قصة حب جمعتهما، وذلك في حفلتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد فقد الزوجان جنينهما الأول أغسطس الماضي، بعد وصول إيمان لشهرها الثالث من الحمل، وكانت صدمة كبيرة للزوجين.