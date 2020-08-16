شاكيرا تدعم أطفال لبنان بعد انفجار بيروت

رنا صلاح الدين - شاكيرا

دعت النجمة والمطربة الكولومبية واللبنانية الأصل شاكيرا، جمهورها في جميع أنحاء العالم، إلى دعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال التبرع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ لتقديم المساعدات للأهالي المتضررين في بيروت.

شاكيرا

وكانت شاكيرا قد أعادت نشر تغريدات المنظمة العالمية التي كشفت عن العدد الكبير للأطفال الذين فقدوا منازلهم في بيروت، وطلبت من الجميع التبرع خصوصا أن لبنان يواجه أزمات اقتصادية كبيرة، خلاف انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها سارعت دول ومنظمات دولية إلى إرسال مساعدات إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت وراح ضحيته مئات القتلى، وأسفر عن إصابة ستة آلاف شخص بجروح.