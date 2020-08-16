سيريناي ساريكايا تحتفل بعودتها لحبيبها بأجازة رومانسية تجمعهما.. صور

رنا صلاح الدين - نجحت النجمة التركية سيريناي ساريكايا وحبيبها الفنان جيم يلماز في تجاوز خلافاتهما، وعادت المياة لمجاريها بينهما مرة أخرى بعد فترة انفصال قصيرة.

الحبيبان قررا الاحتفال بعودتهما لبعضهما بأجازة رومانسية، اختار الثنائي أن يقضيها في مدينة بودروم الساحلية، حيث الهواء الطلق والبحر والطبيعة الخلابة، وقد انتشرت صورة للنجمين من عشاء رومانسي جمعهما، ظهرت فيها سيريناي بابتسامة قوية عكست مدى سعادتها واستمتاعها بوقتها مع حبيبها، كما التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للحبيبين من مكان اقامتهما، ظهرت فيها الفنانة الشابة تُقبل حبيبها وتستند عليه بطريقة لافتة اظهرت قوة ارتباطها به.

يُذكر أن سيريناي ساريكايا ارتبطت بجيم يلماز عاطفياً فبراير الماضي، وهي العلاقة التي لاقت انتقادات كثيرة بسبب الفارق العمري بينهما والذي يصل لـ19 عاماً.

سيريناي اعلنت انفصالها عن الفنان التركي كرم بورسين أبريل 2019، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف أي منهما عن سبب خلافاتهما، كما أنها سبق وارتبطت بالفنان التركي شآتاي أولسوي، وذلك خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «مد وجزر».

من ناحية أخرى، تم تأجيل مشروع سيريناي الجديد، وهو فيلم Bergen»»، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، وذلك بسبب أزمة كورونا.