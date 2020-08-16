الموت يفجع خالد النبوي.. شاهد

رنا صلاح الدين - فُجع الفنان خالد النبوي بوفاة والد زوجته، عبد العظيم المغربي، وقد حرص النجم المصري على نعي الراحل بكلمات مؤثرة كشفت عن قوة علاقته به.

النبوي نشر صورة للراحل، معلقاً عليها: «حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى .. سوف أفتقد أبا حنونا و رجل عظيم علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ و مصير مشترك .. الله يرحمك برحمته الواسعة ».

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عدد كبير من فانز وأصدقاء الفنان المصري تفاعلوا مع تدوينة النبوي بتعليقات قدموا فيها التعازي، متمنيين لخالد وأسرته الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

يُذكر أن خالد النبوي خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لما كنا صغيرين» الذي شارك في بطولته أمام ريهام حجاج، محمود حميدة، محمود حجازي، كريم قاسم، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

من ناحية أخرى، يستعد خالد النبوي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «قمر 14» الذي يشارك في بطولته أمام أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.