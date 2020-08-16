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طلعت زين.. عشق الغناء الغربي وأنهى التدخين حياته.. صور

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رنا صلاح الدين - هو فنان بدرجة موسيقي، قدم عدد من الأدوار الفنية الناجحة في السينما، وكان له تيمة تميزه عن غيره، إنه الفنان الراحل طلعت زين.

ولد الفنان طلعت زين في مدينة الإسكندرية عام 1955، وعشق والداه الموسيقى وورث عنهم حب الموسيقى الغربية، وانضم لفرقة ‹الدريمرز› التي كونها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

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قدم الأغاني الغربية في المطاعم والنوادي، وانضم لعدد من الفرق الغنائية.

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ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم اسمها (مكارينا) وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحا كبير، أنتج البوم غنائي باسم (تيك تاك) وغنى فيه أغنية باسم (فاضل ايه›.

شارك في عدد من الأفلام ومنها: ‹أفريكانو، الديلر، أحلام عمرنا، جمال عبدالناصر›، وغيرها.

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طلعت زين قبل وفاته بعام تعرض لآلام في صدره وكحة شديدة فتصور أنها بسبب التدخين، وخاصة أنه كان شره للتدخين، ولكن مع استمرار الألم خضع لعدة فحوصات وتبين إصابته بخراج في الرئة، وخضع لعملية جراحية في الخارج.

44585624ca.jpgطلعت زين

بعد ذلك تبين للفنان إصابته بسرطان الكلى، وتغير شكله كثيرا بسبب تلقيه العلاج، ولكنه صمم على حضور حفل تخرج ابنه رغم تغير شكله والتقطت العدسات له صور.

6ba47ee027.jpgطلعت زين

توفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011 بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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