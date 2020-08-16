طلعت زين.. عشق الغناء الغربي وأنهى التدخين حياته.. صور

رنا صلاح الدين - هو فنان بدرجة موسيقي، قدم عدد من الأدوار الفنية الناجحة في السينما، وكان له تيمة تميزه عن غيره، إنه الفنان الراحل طلعت زين.

ولد الفنان طلعت زين في مدينة الإسكندرية عام 1955، وعشق والداه الموسيقى وورث عنهم حب الموسيقى الغربية، وانضم لفرقة ‹الدريمرز› التي كونها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

طلعت زين

قدم الأغاني الغربية في المطاعم والنوادي، وانضم لعدد من الفرق الغنائية.

طلعت زين

ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم اسمها (مكارينا) وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحا كبير، أنتج البوم غنائي باسم (تيك تاك) وغنى فيه أغنية باسم (فاضل ايه›.

شارك في عدد من الأفلام ومنها: ‹أفريكانو، الديلر، أحلام عمرنا، جمال عبدالناصر›، وغيرها.

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طلعت زين

طلعت زين قبل وفاته بعام تعرض لآلام في صدره وكحة شديدة فتصور أنها بسبب التدخين، وخاصة أنه كان شره للتدخين، ولكن مع استمرار الألم خضع لعدة فحوصات وتبين إصابته بخراج في الرئة، وخضع لعملية جراحية في الخارج.

طلعت زين

بعد ذلك تبين للفنان إصابته بسرطان الكلى، وتغير شكله كثيرا بسبب تلقيه العلاج، ولكنه صمم على حضور حفل تخرج ابنه رغم تغير شكله والتقطت العدسات له صور.

طلعت زين

توفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011 بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان.

طلعت زين