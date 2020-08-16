شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تسيطر على صدارة مبيعات الألبومات في انجلترا للأسبوع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت النجمة العالمية تايلور سويفت علي صدارة في مخطط الألبومات الرسمي في المملكة المتحدة و ذلك للأسبوع الثالث علي التوالي بألبومها الغنائي الأخير " Folklore " وهو الألبوم السابع والذي اطلقته سويفت في يوليو الماضي.



تايلور سويفت

ومنذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة .

وكانت تايلور سويفت البالغة من العمر 30 سنة قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد ، الذي أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.