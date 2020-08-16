شكرا لقرائتكم خبر عن درة فى أحدث صورتين من فوتوسيشن جديد: الحياة مثل الفن وأنا اخترت الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تتفاعل الفنانة درة مع متابعيها بصورها من فترة لأخري، مثلما حصل مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت صورتين لها من أحدث جلسة تصوير جديدة نالت استحسان متابعيها ممن تفاعلوا مع الصور خلال التعليقات بسرعة، حيث علقت الفنانة درة على الصورتين بكتابة : " الحياة مثل الفن، إذا ركزت على العيوب، فهذا كل ما ستراه، إذا ركزت على الجمال، فهذا كل ما ستراه، اخترت الجمال".



درة

وكانت خضعت الفنانة درة إلى جلسة تصوير جديدة فى أحدث ظهور لها، الخميس الماضى حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا لها خلال احتفالها بيوم المرأة التونسية معلقة: "المرأة التونسية حكاية.. كل عام وأنتِ جميلة وصامدة"





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وخطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة التى خضعت لها على أحد الشواطئ وظهرت فيها وكأنها عروس بحر تخرج من المياه، وحرصت درة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام بجلسة التصوير الجديدة، التى ارتدت فيها فستانا وسط المياه وتحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت على عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

وكانت درة قد تألقت منذ أيام فى جلسة تصوير جديدة التقطتها من خلال حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم، حيث تميزت خلالها بإطلالة مميزة مثلما ظهر خلال 3 صور شاركتهم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "عندما يكون لديك قلب وروح نقيان، لا يمكن للجميع الاعتراف بذلك ولكن الأشخاص الحقيقيون سيرون ذلك على أى حال".

وكانت احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.