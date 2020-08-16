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رامى عياش وهنا شيحة ضيفا أمير كرارة فى الموسم الجديد من "سهرانين"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل النجمة هنا شيحة والمطرب رامى عياش ضيفين فى أولى حلقات ‏الموسم الجديد من برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كرارة، غدا الأحد ‏فى تمام الساعة 11 مساء على قناة ‏ON‏.‏

 

 

كانت قناة ‏ON، قد كشفت عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج ‏‏"سهرانين"، الذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشتها، حيث طرحت القناة ‏إعلان الموسم الجديد من البرنامج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، ‏وظهر فى الإعلان عدد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، أمينة خليل، ومحمد ‏فراج، وهنا شيحة، وحسن الرداد، وعلاء الشربينى وعبد الفتاح الجريني، كما ‏كشف البرومو عن غناء أمير كرارة مع رامى عياش ونجوم آخرين. ‏

 

يشار إلى النجم أمير كرارة، يلعب بطولة مسلسل "نسل الاغراب" مع النجم ‏أحمد السقا، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف وإخراج ‏محمد سامى، وإنتاج سينرجى .‏

 

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