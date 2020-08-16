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شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش وهنا شيحة ضيفا أمير كرارة فى الموسم الجديد من "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر
كانت قناة ON، قد كشفت عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشتها، حيث طرحت القناة إعلان الموسم الجديد من البرنامج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، وظهر فى الإعلان عدد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، أمينة خليل، ومحمد فراج، وهنا شيحة، وحسن الرداد، وعلاء الشربينى وعبد الفتاح الجريني، كما كشف البرومو عن غناء أمير كرارة مع رامى عياش ونجوم آخرين.
يشار إلى النجم أمير كرارة، يلعب بطولة مسلسل "نسل الاغراب" مع النجم أحمد السقا، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى .
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