مهرجانا شرم الشيخ والإسكندرية يتسابقان على تكريم عزت العلايلى‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الفنية فى الساعات الأخيرة صدام بين إدارة مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية السينمائيين، بعد إعلان الأخير إطلاق اسم الفنان القدير عزت العلايلى على الدورة 36 من المهرجان وتكريمه عن مجمل أعماله، بعدها أصدرت إدارة مهرجان شرم الشيخ بيانًا اتهمت فيه مهرجان الإسكندرية بالاعتداء على برنامج الدورة الرابعة وأن "شرم الشيخ" له السبق فى الإعلان عن تكريم الفنان عزت العلايلى فى وقت سابق.
وأعرب مهرجان شرم الشيخ السينمائى عن أسفه بسبب ما وصفه بالتضارب الذى يسود عمل مهرجانات السينما فى مصر – بحسب بيان لرئيس المهرجان - وأشار الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ إلى قيام مهرجان سينمائى كبير – مهرجان الإسكندرية - بالاعتداء على برنامج الدورة الرابعة للمهرجان حيث تم الإعلان عن تكريم الفنان الكبير عزت العلايلى فى جميع الصحف والمواقع الإلكترونية واستضاف الفنان الكبير فى ديسمبر وفد من المهرجان ضم رئيس المهرجان وأعضاء مجلس الأمناء السيد على القليوبى و د. ثناء هاشم أستاذة السيناريو بمعهد السينما والمخرج سامى محمد على والمحاسب فهمى فؤاد بالإضافة إلى الناقد السينمائى على مراد .
وأضاف البيان أنه تم الإعلان عن برنامج ضخم لتكريم ضيف شرف المهرجان وأعد الناقد والكاتب الكبير عاطف بشاى بناء على طلب الفنان عزت العلايلى كتابًا عن مسيرته وتم تسليمه لإدارة المهرجان.
وطالب الكاتب الصحفى جمال زايدة أن تقوم اللجنة العليا للمهرجانات ولجنة السينما بدورها للتنسيق بين المهرجانات السينمائية فى هذا الشأن علما بأن مهرجان شرم الشيخ السينمائى قدم ملفًا متكاملًا يتضمن كل تفاصيل الدورة الرابعة التى لم تعقد فى يونيو الماضى نظرا لانتشار وباء الكورونا والاتفاق على تأجيل الدورة ببرنامجها المتكامل فى الدورة الاستثنائية المقرر عقدها فى ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس المهرجان على ضرورة وجود ميثاق شرف تلتزم به المهرجانات السينمائية فى هذا التوقيت الحساس وبالتنسيق مع وزارة الثقافة لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا الشأن.
من جانبه رد الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية على تلك الاتهامات فى تصريحات لـ"الخليج 365" وقال إنه فوجئ بتصريحات الكاتب الصحفى جمال زايدة بنيته تكريم الفنان عزت العلايلى، خاصة أن آخر ما نما إلى علمه إلغاء الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ التى كان من المقرر عقدها يونيو الماضى بسبب كورونا، وبالتالى لم تستطع إدارة المهرجان تكريم عزت العلايلى، لذلك فكر مهرجان الإسكندرية فى تكريم الفنان القدير فى دورته المقبلة.
وأضاف الأمير أباظة أنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الكاتب الصحفى جمال زايدة ولم يخبرنى بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ديسمبر بدلا من يونيو.
وأكد أباظة أن الأمر متروك للفنان عزت العلايلى فأيا كان قراره سنرحب به، لافتا إلى أن آخر مكالمة جمعتهما أكد فيها العلايلى موافقته على تكريمه من مهرجان الإسكندرية .
وشدد أباظة أنه لا يعلم بأمر إقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ديسمبر وأن آخر ما قرأه عن المهرجان هو تأجيله بسبب كورونا دون تحديد موعد لإقامته، فى النهاية عزت العلايلى يستحق أكثر من تكريم.
كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة قد أعلنت أن الدورة السادسة والثلاثين التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل ستحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الثري، ومن جانبه أعرب الفنان عزت العلايلي عن سعادته بهذا القرار مؤكدا أنه بمثابة تكريم له، كما توجه بالشكر لإدارة المهرجان العريق على هذا الاختيار، بالإضافة إلى أنه يحمل ذكريات جميلة مع هذا المهرجان، كان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربى.
وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إنه تحدث مع الفنان الكبير عزت العلايلي بخصوص هذا القرار، ووجد سعادة وترحيب كبير من جانبه، مشيرا إلى أن العلايلى يستحق ذلك، وهو شرف للمهرجان بسبب ما قدمه من أعمال سينمائية وتليفزيونية مشرفة، بينما يقوم الكاتب سمير الجمل بتأليف كتاب عن مسيرته الفنية.
أما بالنسبة لتحضيرات الدورة الجديدة فقد قال الأباظة إنه يتم التجهيز لها على قدم وساق حيث تلقى حتى الآن 30 فيلما روائيا طويلا ليتم اختيار الأفضل من بينهم وعرضه، حيث تم فتح باب تسجيل من خلال الموقع منذ 15يوليو السابق وحتى 15سبتمبر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بالمسابقتين فقط الطويلة والقصيرة.
يشار إلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلى" عام 2019.
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