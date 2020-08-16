شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانا شرم الشيخ والإسكندرية يتسابقان على تكريم عزت العلايلى‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الفنية فى الساعات الأخيرة صدام بين إدارة مهرجاني شرم الشيخ ‏والإسكندرية السينمائيين، بعد إعلان الأخير إطلاق اسم الفنان القدير عزت العلايلى ‏على الدورة 36 من المهرجان وتكريمه عن مجمل أعماله، بعدها أصدرت إدارة ‏مهرجان شرم الشيخ بيانًا اتهمت فيه مهرجان الإسكندرية بالاعتداء على برنامج ‏الدورة الرابعة وأن "شرم الشيخ" له السبق فى الإعلان عن تكريم الفنان عزت ‏العلايلى فى وقت سابق.‏

‏

وأعرب مهرجان شرم الشيخ السينمائى عن أسفه بسبب ما وصفه بالتضارب الذى ‏يسود عمل مهرجانات السينما فى مصر – بحسب بيان لرئيس المهرجان - ‏وأشار الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ إلى قيام مهرجان ‏سينمائى كبير – مهرجان الإسكندرية - بالاعتداء على برنامج الدورة الرابعة ‏للمهرجان حيث تم الإعلان عن تكريم الفنان الكبير عزت العلايلى فى جميع ‏الصحف والمواقع الإلكترونية واستضاف الفنان الكبير فى ديسمبر وفد من المهرجان ‏ضم رئيس المهرجان وأعضاء مجلس الأمناء السيد على القليوبى و د. ثناء هاشم ‏أستاذة السيناريو بمعهد السينما والمخرج سامى محمد على والمحاسب فهمى فؤاد ‏بالإضافة إلى الناقد السينمائى على مراد .‏

وأضاف البيان أنه تم الإعلان عن برنامج ضخم لتكريم ضيف شرف المهرجان وأعد ‏الناقد والكاتب الكبير عاطف بشاى بناء على طلب الفنان عزت العلايلى كتابًا عن ‏مسيرته وتم تسليمه لإدارة المهرجان.‏

وطالب الكاتب الصحفى جمال زايدة أن تقوم اللجنة العليا للمهرجانات ولجنة ‏السينما بدورها للتنسيق بين المهرجانات السينمائية فى هذا الشأن علما بأن مهرجان ‏شرم الشيخ السينمائى قدم ملفًا متكاملًا يتضمن كل تفاصيل الدورة الرابعة التى لم ‏تعقد فى يونيو الماضى نظرا لانتشار وباء الكورونا والاتفاق على تأجيل الدورة ‏ببرنامجها المتكامل فى الدورة الاستثنائية المقرر عقدها فى ديسمبر المقبل.‏

وأكد رئيس المهرجان على ضرورة وجود ميثاق شرف تلتزم به المهرجانات ‏السينمائية فى هذا التوقيت الحساس وبالتنسيق مع وزارة الثقافة لتنفيذ سياسة الدولة ‏فى هذا الشأن. ‏

من جانبه رد الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية على تلك الاتهامات فى ‏تصريحات لـ"الخليج 365" وقال إنه فوجئ بتصريحات الكاتب الصحفى جمال زايدة ‏بنيته تكريم الفنان عزت العلايلى، خاصة أن آخر ما نما إلى علمه إلغاء الدورة ‏الرابعة من مهرجان شرم الشيخ التى كان من المقرر عقدها يونيو الماضى بسبب ‏كورونا، وبالتالى لم تستطع إدارة المهرجان تكريم عزت العلايلى، لذلك فكر مهرجان ‏الإسكندرية فى تكريم الفنان القدير فى دورته المقبلة.‏

وأضاف الأمير أباظة أنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الكاتب الصحفى جمال زايدة ‏ولم يخبرنى بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ديسمبر بدلا من يونيو.‏

Advertisements

وأكد أباظة أن الأمر متروك للفنان عزت العلايلى فأيا كان قراره سنرحب به، لافتا ‏إلى أن آخر مكالمة جمعتهما أكد فيها العلايلى موافقته على تكريمه من مهرجان ‏الإسكندرية .‏

وشدد أباظة أنه لا يعلم بأمر إقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ‏ديسمبر وأن آخر ما قرأه عن المهرجان هو تأجيله بسبب كورونا دون تحديد موعد ‏لإقامته، فى النهاية عزت العلايلى يستحق أكثر من تكريم.‏

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير ‏أباظة قد أعلنت أن الدورة السادسة والثلاثين التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 ‏نوفمبر المقبل ستحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي تقديرا لمشواره وتاريخه الفني ‏الثري، ومن جانبه أعرب الفنان عزت العلايلي عن سعادته بهذا القرار مؤكدا أنه ‏بمثابة تكريم له، كما توجه بالشكر لإدارة المهرجان العريق على هذا الاختيار، ‏بالإضافة إلى أنه يحمل ذكريات جميلة مع هذا المهرجان، كان آخرها توليه رئاسة ‏مسابقة نور الشريف للفيلم العربى.‎

‎ ‎

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إنه تحدث مع الفنان الكبير عزت العلايلي ‏بخصوص هذا القرار، ووجد سعادة وترحيب كبير من جانبه، مشيرا إلى أن ‏العلايلى يستحق ذلك، وهو شرف للمهرجان بسبب ما قدمه من أعمال سينمائية ‏وتليفزيونية مشرفة، بينما يقوم الكاتب سمير الجمل بتأليف كتاب عن مسيرته الفنية‎.‎

‎ ‎

أما بالنسبة لتحضيرات الدورة الجديدة فقد قال الأباظة إنه يتم التجهيز لها على قدم ‏وساق حيث تلقى حتى الآن 30 فيلما روائيا طويلا ليتم اختيار الأفضل من بينهم ‏وعرضه، حيث تم فتح باب تسجيل من خلال الموقع منذ 15يوليو السابق وحتى ‏‏15سبتمبر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بالمسابقتين فقط الطويلة والقصيرة‎.‎

‎ ‎

يشار إلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون ‏المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام ‏‏1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في ‏عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام ‏‏1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، ‏المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا ‏يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلى" عام ‏‏2019.‏