شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تطرح أحدث أغانيها تحت عنوان "كنت حلفت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شاهيناز اغنية جديدة تحمل إسم "كنت حلفت"من البومها الجديد "حياتي احلي" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى اليوتيوب وهي من كلمات مصطفي الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين ويقول مطلع الأغنية: أنا كنت حلفت ما حنيش ثاني شوقي ليك كسر حلفاني، آه ياني من اللي هيجرى لي أنا، قلبي يبيع فيّ ويشتري أصله بعيد عنك مفتري، وفي بعدك بيمسك فيّ أنا، أنا ما فيش مني حبيبي سلم لي لأدخل قلبك على غافلة، هو ده اللي عندي هتيجي هنا جنبي بذوق كده أو بالعافية، أيوة هو بقى قلبك إبتدا يعرف إنه ملوش غير قلبي، هي دي الحالة اللي جات لي أنا كنت أفتكرها يومين وتعدي.

وقالت المطربة شاهيناز، فى وقت سابق، إنها ستخوض تجربة التمثيل المسرحى، من خلال عرض مسرحى ينتجه القطاع الخاص، تغنى خلاله أغنية واحدة فقط، إذ تقدم نفسها كممثلة وليست كمطربة، وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365" أنه من المقرر بدء بروفات المسرحية بعد انتهاء أزمة كورونا إذ كان من المقرر البدء فى المسرحية أوائل العام الجارى، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.

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وعن آخر ألبوماتها، أعلنت شاهيناز أن ألبومها الغنائى جاهز للطرح، وتنتظر التنسيق مع الشركة المنتجة لتحديد موعد طرحه كاملا بالأسواق، لافتة إلى أنها طرحت منه عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية.

وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرا أغنية تحمل اسم "طيبة" من ألبومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية وعبر يوتيوب، وهى من كلمات محمد عبد الحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين، ويقول مطلع الأغنية: "عيبي إني عشت طيبة وبدي أكتر ما باخد، وأدي النتيجة حلم عمري من أد إيه إتاخد والعيب ده فيا ولا فيهم، والغلطة جاية منين حاسة إنى روحى رايحة منى وكإنها بتتاخد".