شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يبدى رأيه فى نيللى كريم وياسمين عبد العزيز والثنائى يرد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان احمد فهمي متابعيه من خلال خاصية الستوري عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بعدة فيديوهات تحدث فيها إلى جمهوره ورد خلالها على اسئلتهم العديدة التي وصلته ومنها أسئلة تطرقت إلى رأيه في زملاءه من نجوم ونجمات الوسط الفني ممن تحدث عنهم أحمد فهمي مثلما حصل مع حديثه حول الفنانة نيللي كريم وياسمين عبد العزيز.

حيث رد علي سؤال رأيك في ياسمين عبد العزيز بقوله خلال الفيديو أنها يحسب لها أن السينما كانت لفترة محسومة للعنصر الرجالي إلا أن إيرادات افلامها نافست وبقوة واستمرت إلى الآن بنفس القوة، مما دفع الفنانة ياسمين عبد العزيز للرد عبر حسابها على موقع انستجرام بإعادة نشر الفيديو وتوجيه الشكر للفنان أحمد فهمي عما قاله.



ياسمين عبد العزيز ترد على احمد فهمي

في حين رد على سؤال بخصوص الفنانة نيللي كريم بقوله أنها ورغم سنها الصغير إلا أنها لعبت خلال مسيرتها كافة الألوان الدرامية مثلما حصل مؤخراً مع اللون الكوميدي التي برعت فيه وحققت نجاح كبير حالفها في معظم أعمالها، لترد عليه نيللي كريم عبر انستجرام أيضاً بإعادة نشر الفيديو وكتابة : "ده كلام كبير أوي يا نجم".



نيللي كريم ترد على كلام احمد فهمى

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من ناحية أخرى يستعد النجم أحمد فهمى وأبطال فيلمه الجديد "حلم سوسن" لاستئناف تصوير مشاهد العمل مطلع شهر سبتمبر المقبل،وذلك بعد الانتهاء من تصوير أسبوعاً فى شهر يناير الماضى، قبل إيقافه بسبب الانشغال بمسلسلات رمضان حيث قدم فهمى "رجالة البيت" بمشاركة أكرم حسنى فى رمضان هذه العام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، ويظهر أحمد فهمى فى دور شاب مستهتر، فيما يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور والده الذى يمتلك مصنع، بينما يقدم الفنان الشاب خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمى وهو الذى يديره مصنع والده وتحدث المفارقات الكوميدية بعد ذلك بسبب سعى أحمد فهمى لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.

فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

وكان أحمد فهمى، أكد لـ"الخليج 365" أن فكرة الفيلم الجديد "حلم سوسن"، خارج الصندوق وبعيدة عن المعتاد على غرار ما قدمه فى"الحرب العالمية الثالثة" و"سمير وشهير وبهير"، مشيراً إلى أن المشاهد التى تم تصويرها خرجت فى المونتاج بشكل مبهر من ناحية الصورة والتنفيذ.