أحمد فهمي عن أمير كرارة: "أخويا وعمل حاجة مابتحصلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فهمي، عن رأيه في صديقه الفنان أمير كرارة، في فيديو له، ردا على جمهوره.

ونشر كرارة، كلام فهمي عنه عبر "استوري" حسابه على إنستجرام، وعلق:" والله انت أخويا وحبيبي".

وكان فهمي، قد قال بالفيديو: "أمير كرارة طبعا صاحبي وأخويا على المستوى الشخصي، وعلى المستوى المهني أمير من الممثلين القليلين جدا والنادرين، اللي قدروا يكسروا الدنيا سينما وتليفزيون في موسم واحد، ودي تحسب له، ودي مابتحصلش".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "الاختيار"، وشارك في بطولته، أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.