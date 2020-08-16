هكذا احتفلت صبا مبارك بعيد ميلاد شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة صبا مبارك، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها، وتهنئتها أمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت صبا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أختي حبيبتي، كل سنة وإنتي سالمة ومبسوطة وعم تشوفي أحلامك متحققة قدامك، وشو ما صار بالحياة وحتى لو مرت سنين أزفت من هذه السنة رح ضل جمبك وبضهرك وأحبك على طول".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "حارس الجبل" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة منذر رياحنة.