"سيرين ملفوفة بعلم لبنان وداليا مصطفى بملابس المصيف".. 10 لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال الـ24 ساعة الماضية:

سيرين عبد النور

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور، ملفوفة بعلم لبنان، لحظة غروب الشمس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبك يا لبنان".

سعد لمجرد

نشر الفنان سعد لمجرد، صورة له وهو يضع رجليه في المياه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انشر الحب في كل مكان تذهب إليه.. لا تدع أحدا يأتي إليك دون أن يرحل أكثر سعادة".

سارة نخلة

ظهرت الفنانة سارة نخلة، على السجادة الحمراء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اعطي المرأة أحمر الشفاه المناسب... وهى تستطيع أن تغلب العالم".

هشام ماجد

ظهر الفنان هشام ماجد، داخل حمام السباحة، وهو يستمتع بإجازة الصيف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صيف سعيد عليكم".

محمد كريم

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نشر الفنان محمد كريم، صورة له وهو وسط البحر على أحد القوارب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نهاية الأسبوع.. عطلة سعيدة للجميع".

رانيا محمود ياسين

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " يا رب يسعد أيامكم.. وتكونوا بخير".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى ابو ضيف، صورة لها من أحدث جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العودة".

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بملابس المصيف خلال رحلة استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى الأوقات مع عائلتي".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة لها في أثناء استمتاعها بالمصيف، وهي مرتدية أيس كاب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف هو موسمي".

ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين، في إطلالة جديدة في أثناء تواجدها داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".