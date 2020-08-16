مازح النجم الكبير تامر حسني جمهوره، بعد احتفالهم بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووجه تامر حسني التحية لجميع من احتفل بعيد ميلاده من الليلة، قائلًا: كنت عايز ارد عليكم بكرا في يوم عيد ميلادي بس شايفكم محتفلين بدري..
وأضاف تامر قائلًا: الحقيقه انا
وأنهى تامر حسني حيدثه قائلًا: المهم انا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي اسبوعبقراه و بسمعه منكم و بشكر كل اهلي و اصحابي و فريق عملي و طلبي الوحيد انكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تاليه و أمايا و آدم مليون شكراً يا اغلى الناس.
يذكر أن النجم الكبير تامر حسني طرح مؤخرًا كليب بعنوان وانت معايا، والكليب من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، وشارك في الكليب كل من النجوم الشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، وبلطي، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني ممازحًا جمهوره بعد الاحتفال بعيد ميلاده: محتلفين بدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.