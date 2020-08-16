تامر حسني ممازحًا جمهوره بعد الاحتفال بعيد ميلاده: محتلفين بدري

مازح النجم الكبير تامر حسني جمهوره، بعد احتفالهم بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووجه تامر حسني التحية لجميع من احتفل بعيد ميلاده من الليلة، قائلًا: كنت عايز ارد عليكم بكرا في يوم عيد ميلادي بس شايفكم محتفلين بدري..

وأضاف تامر قائلًا: الحقيقه انا

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مش بعمل عيد ميلادي خالص بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايماً و اصحاب كل سنه يعملولي مفاجأه من غير ميقولوا بس بقفشهم برضو و بعرف و بضطر اتفاجيء تقديراً لمجهودهم.

وأنهى تامر حسني حيدثه قائلًا: المهم انا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي اسبوع

بقراه و بسمعه منكم و بشكر كل اهلي و اصحابي و فريق عملي و طلبي الوحيد انكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تاليه و أمايا و آدم مليون شكراً يا اغلى الناس.

يذكر أن النجم الكبير تامر حسني طرح مؤخرًا كليب بعنوان وانت معايا، والكليب من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، وشارك في الكليب كل من النجوم الشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني، وبلطي، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.